Ospedale Versilia, Montemagni (Lega): “Serve un reparto specifico per le malattie infettive”

Il gruppo della Lega in consiglio regionale presenterà una mozione per chiedere alla giunta di attivarsi per dotare l’ospedale Versilia di uno specifico reparto dedicato alle malattie infettive.

“La drammatica esperienza vissuta con l’avvento del Covid19 – afferma la capogruppo in consiglio regionale Elisa Montemagni – testimonia come sia importante avere, specialmente negli ospedali di una certa rilevanza, uno specifico reparto riservato esclusivamente alla cura delle malattie infettive. Una lacuna che dovrebbe essere, finalmente, colmata all’ospedale Versilia che, a differenza di altri nosocomi come quelli di Massa, Lucca, Pisa e Livorno, solo per citare quelli più vicini alla struttura versiliese, non ha mai avuto un settore dedicato a queste particolari e gravi patologie”.

“A prescindere dal coronavirus – precisa l’esponente leghista – esistono, purtroppo, altre malattie riconducibili all’insorgere di specifici ceppi batterici e quindi la problematica non deve essere assolutamente sottovalutata. Non è quindi solamente una questione emergenziale ma, come ribadito anche da alcuni medici e dal Fials, è necessario avere in pianta stabile, un idoneo personale dedicato ed almeno una decina di posti letto a disposizione. Pertanto facendo nostro il condivisibile appello di questi professionisti, redigeremo una mozione in cui chiederemo alla giunta di attivarsi per eliminare questa carenza che, pure alle luce dei recenti fatti, appare assolutamente inaccettabile e la cui soluzione non è più razionalmente differibile”.