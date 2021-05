Ddl Zan, Rifondazione Comunista: “Va approvato subito”

A sostegno dell’approvazione del ddl Zan interviene il gruppo Rifondazione Comunista Lucca: “Ieri (19 maggio) si è celebrata la Giornata mondiale contro l’omolesbobitransfobia. Purtroppo in Italia non è ancora istituzionalizzata e in gran parte delle scuole non si faranno attività educative. È una delle tante ragioni per cui va approvato subito il Ddl Zan senza dar retta a prese di posizione della conferenza episcopale e alle proteste dei fascioleghisti che li fiancheggiano”.

“A chi definisce diseducativo affrontare queste tematiche nelle scuole – continua Rifondazione Comunista – rispondiamo che il vero problema è il riprodursi di atteggiamenti discriminatori. Speriamo che sia l’ultimo anno senza una legge contro l’omolesbobitransfobia. Vanno ringraziati i movimenti Lgbtqi+ che hanno costretto con la loro costante mobilitazione la politica a mettere al centro dell’agenda il tema. Al contrario di quanto sostiene la destra l’approvazione del provvedimento gode di ampio consenso nel paese. Rifondazione Comunista – conclude – che fin dal 1996 presentò la prima proposta di legge, sostiene il ddl Zan senza se e senza ma“.