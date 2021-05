Elezioni 2022, Alberto Veronesi apre una sede in via Vittorio Veneto

Dopo il think tank anche la sede elettorale.

Marciano spediti i progetti del maestro Alberto Veronesi, già candidato consigliere regionale del Pd. Che dopo aver annunciato la nascita di un centro di ascolto per un piano di rilancio per la città ha aperto uno spazio in via Vittorio Veneto, proprio a fianco al nuovo negozio di Sky Stone and Songs.

Questa mattina (20 maggio) l’allestimento dei locali. Sulla porta una immagine di Veronesi davanti al pianoforte, il logo del movimento Veronesi per Lucca, in bianco e rosso e il claim Farò sentire la tua voce.

Individuati anche i principali temi su cui scatenare il dibattito: sviluppo, tutele, partecipazione, vivibilità, cultura e innovazione. Una corsa molto anticipata, quella del direttore d’orchestra, che è da chiarire se sarà in solitaria o in supporto a qualche altro soggetto politico.