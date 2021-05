Lolini nomina i responsabili dei dipartimenti regionali della Lega: “Guardiamo al futuro”

Mario Lolini, commissario della Lega Toscana Salvini premier presenta ‘la squadra’ che avrà il compito di “dare sempre più radici solide alla Lega sul territorio toscano”, dice.

“Quaranta dipartimenti, alcuni in linea con quelli del Federale, altri che vanno a rappresentare specificità del territorio o materie di attualità. Una forza di governo – afferma Lolini – è una forza che fa leva sulle sue competenze, che deve conoscere i problemi e saperli affrontare. Per questo ho chiesto ai nostri militanti di affiancarmi in un lavoro che deve essere di squadra e capillare sui territori, ma anche sui grandi temi che dovranno essere affrontati. E’ stato un lavoro frutto di una grande campagna di ascolto, in cui ho trovato grande disponibilità, ma anche voglia dei nostri iscritti di mettersi al servizio del partito”.

Ciascun dipartimento regionale lavorerà in sinergia con il commissario ed avrà la possibilità, vista anche la complessità di molte materie, di creare tavoli che coinvolgano rappresentanti esperti dei settori di tutte le province: “Credo molto nel contatto con la base – afferma Lolini – l’ho detto dal primo momento ed ho cercato di metterlo in pratica nel migliore dei modi. In questi mesi abbiamo dovuto affrontare fasi anche complesse, come il passaggio dall’opposizione alla maggioranza nel governo, una scelta che ha creato un ampio dibattito nel nostro movimento, ma anche eventi straordinari che ci hanno impegnato su più fronti. Adesso però è giunto il momento di riprendere la nostra strada, dal regionale fino ai territori, mettere in campo quelle capacità che in molte regioni hanno portato la Lega al governo e che in Toscana si è fermata, per ora, alle città. Il feudo del Pd sta però scricchiolando dietro gli scandali e dietro la perdita di quelle certezze su cui la sinistra aveva fatto leva, come la sanità o anche l’ambiente, che hanno messo la parola fine a quella sbandierata Toscana felix, laboratorio da decenni di politiche del centrosinistra, che è giunta al capolinea”.

Proprio per questo, su alcune materie, come l’ambiente e l’agricoltura Lolini ha proceduto sulla nomina di più rappresentanti regionali: “Lo scandalo Keu, ma anche altre emergenze ambientali che coinvolgono tutta la regione – afferma Lolini – ci impongono di avere un occhio sempre più attento alle varie tematiche. L’agricoltura è un settore portante dell’economia toscana, che si inserisce in un contesto internazionale in cui c’è sempre maggiore rischio per il made in Italy, aggredito anche da norme assurde che provengono soprattutto dagli euroburocrati. In entrambi i settori, così come negli altri, possiamo contare su persone competenti che sono in grado di dare un impulso decisivo alla nostra azione politica”.

I nominativi

Affari sociali: Lorenzo Gasperini

Agricoltura 1: Rosanna Zari

Agricoltura 2: Hubert Ciacci

Ambiente 1: Elisa Montemagni

Ambiente 2: Gianni Danesi

Ambiente 3: Sonia Ciraolo

Aree interne: Luciana Bartolini

Attività produttive: Elena Meini

Autonomia regionale: Marco Casucci

Balneari e Bolkestein: Daniele Mazzoni

Barriere architettoniche: Michela Monaco

Benessere animale: Gianluca Diliberti

Caccia e pesca: Roberto Biasci

Commercio ambulante: Gabriele Gabbriellini

Cultura: Massimiliano Baldini

Difesa: Gino Tornusciolo

Disabilità: Pierfrancesco Angelini

Economia: Andrea Bandelli

Edilizia: Omar Mallegni

Famiglia: Barbara Nannucci

Giovani: Federico Bussolin

Giustizia: Manfredi Potenti

Grandi trasporti: Giusi Sabato

Immigrazione e sicurezza: Mirko Melchionno

Industria: Maurizio Carrara

Infrastrutture: Salvatore Pisano

Lavoro: Francesco Mangiaracina

Marmo ed escavazioni: Nicola Pieruccini

Nautica: Alberto Pardini

Parchi e aree protette: Pier Luigi Grandini

Pari opportunità: Rubina Baldeschi

Piccoli comuni: Elisa Tozzi

Ristorazione: Giovanni Neri

Sanità: Andrea Ulmi

Scuola: Lucia Faleri

Settore enogastronomico: Leonardo Comucci

Sicurezza stradale e settore assicurativo: Mirko Benetti

Sport: Giovanni Galli

Transizione ecologica ed energia: Sonia Pira

Turismo: Marco Landi

Università: Claudio Pacella

Viabilità Montana: Gianfranco Colombani

Volontariato: Carlo Ghiozzi