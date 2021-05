Manifattura sud, Tambellini: “Il Comune ha tutti i poteri decisori in materia urbanistica per programmarne la destinazione”

Arriva a stretto giro la risposta del sindaco Tambellini alle accuse di Salviamo la Manifattura sul tema dell’affitto a Tagetik di una porzione della struttura.

“Sulla Manifattura – dice il sindaco sui social – attraverso interlocuzioni con i dirigenti ed altri soggetti altamente competenti, stiamo chiarendo se nel 2021 un’impresa che produce prodotti immateriali, possa essere considerata come una che produce oggetti fisici. Questo è il problema in un paese che ha creato un ministero per la transizione digitale. Questo è ciò a cui si guarda per far saltare a tutti i costi un progetto fondamentale per la città, un progetto e investimenti che non si ripresenteranno per decenni, lasciando un rudere vista Mura“.

“Il Comune ha tutti i poteri decisori in materia urbanistica – conclude – per programmare legittimamente la destinazione della Manifattura sud affinché possa accogliere qualsiasi azienda che parteciperà all’assegnazione dell’immobile”.