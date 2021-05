Sanità territoriale, Montemagni (Lega): “Colmare le lacune con i fondi del Pnrr”

La capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni si unisce all’appello lanciato dai medici dell’ospedale Versilia per chiedere il potenziamento della sanità territoriale.

“Il drammatico avvento del Covid19 – spiega Montemagni – ha, se possibile, reso ancora più chiaro come la sanità di prossimità debba essere costantemente valorizzata e potenziata. Va, quindi, nella giusta direzione l’appello indirizzato da diversi medici versiliesi e in generale toscani che invita il presidente Giani a offrire al cittadino adeguati servizi assistenziali nella propria località di residenza; d’altronde, noi già avevamo intuito il problema, fin da quando il Partito democratico aveva portato in aula la riforma della sanità. Occorre, dunque utilizzare al meglio i fondi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per migliorare un comparto sanitario toscano che, specialmente nei piccoli centri, appare sempre più penalizzato e quindi colpevolmente depotenziato”.

“Purtroppo, esempi di come la sanità territoriale sia stata trascurata – sottolinea la rappresentante della Lega – ve ne sono quotidianamente in gran numero e quindi bisognerebbe avere, innanzitutto, la decenza di capire gli errori commessi, cercando di rimediare celermente e adeguatamente alle varie lacune. I cittadini devono, infatti, poter avere a disposizione un’assistenza sanitaria la più completa ed efficiente possibile, senza doversi, magari, sobbarcare chilometri per fare un’analisi o fare code infinite per un prelievo, il tutto molto spesso dovuto ad un ridimensionamento dei servizi che, come detto, la pandemia ha palesemente evidenziato; d’ora, in poi, quindi, chi amministra questa Regione non può più permettersi i il lusso di sbagliare su tematiche così rilevanti per ognuno di noi”.