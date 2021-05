Italia viva incontra i cittadini nel weekend

Questo weekend gli esponenti di Italia Viva incontreranno i cittadini lucchesi.

In particolare gli attivisti del partito di Matteo Renzi saranno presenti con un banchetto in via Beccheria, per un confronto con gli interessati e per distribuire materiale informativo. L’appuntamento domani (22 maggio) e domenica (23 maggio) in centro storico dalle 15 alle 19.