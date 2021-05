Disabili e trasporti pubblici, un percorso accidentato da Firenze a Lucca. E’ quello che sostiene Forza Italia che ieri (22 maggio) ha effettuato un tour per verificare, dal capoluogo toscano fino alla Versilia lo stato dei terminal bus: partenza dal “Girone”, destinazione Viareggio, passando per piazza Vittorio Veneto a Firenze e piazzale Verdi a Lucca.

“E’ impossibile, per un disabile – spiegano Marco Becattini responsabile regionale dipartimento disabilità e pari opportunità Forza Italia Toscana e Giampaolo Giannelli, responsabile regionale trasporti e lavori pubblici Forza Italia Toscana – poter prendere all’improvviso un mezzo pubblico di trasporto extraurbano senza aver precedentemente segnalato la propria presenza. Perchè pochi mezzi del trasporto su gomma sono attrezzati e il personale di supporto all’accesso ai tren deve essere avvisato per tempo. Comunque, i problemi principali li abbiamo affrontati soprattutto a terra. Piazzale Vittorio Veneto, hub fiorentino dal quale partono i bus extraurbani per le varie destinazioni, risulta avere un marciapiede totalmente inaccessibile ai disabili motori, con tutte le difficoltà del caso, anche per l’accesso a bordo. Piazzale Verdi a Lucca, capolinea arrivo – partenze dei mezzi, non consente in alcun modo ai disabili di poter accedere ad un marciapiede. I malcapitati devono infatti muoversi in mezzo di strada (nel senso letterale del termine) rischaindo la propria incolumità, per recarsi nel centro della città. Tanto a piazza Veneto a Firenze, quanto a Lucca e Forte dei Marmi, abbiamo purtroppo notato l’assenza di segnalatori sonori per i disabili della vista”.

“A Viareggio – proseguono – questi ci sono, ma la città costiera, purtroppo, merita un discorso a parte, in negativo, per la situazione incredibile dei marciapiedi, un vero calvario per i disabili (documentato dalle foto) e bizzarre scelte architettoniche che li costringono a vere gimkane. Ringraziamo il coordinatore comunale di Forza Italia, Marco Tedeschi, incontrato a Viareggio, che ci ha accompagnato nel faticoso percorso cittadino. Nel viaggio di ritorno ci siamo confrontati con la Senatrice Azzurra Barbara Masini, che ringraziamo, alla quale abbiamo raccontato le varie peripezie e che ci ha promesso supporto e sostegno. Chiudiamo con una nota sul personale; gentile e disponibile, ma in alcuni casi, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai mezzi su gomma, non sufficientemente esperto e formato per poter posizionare il disabile in modo corretto e sicuro nel suo viaggio.

Una giornata tipo per un disabile; un giorno di ordinaria difficoltà”.