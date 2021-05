La solidarietà a Del Ghingaro da Viareggio Democratica: “Le sue strategie contro il Covid hanno scatenato i negazionisti”

“L’attacco hacker no vax alla pagina Facebook del Sindaco di Viareggio, dimostra ancora una volta l’ottimo lavoro svolto nella lotta al Coronavirus dalla sanità in Versilia a guida Giorgio Del Ghingaro”.

La solidarietà arriva da Viareggio Democratica

“Il primo cittadino di Viareggio infatti – spiega la lista che ha appoggiato Del Ghingaro alle ultime elezioni amministrative – forte del ruolo di coordinamento dei sindaci per le questioni in materia sanitaria in Toscana, ha fatto pesare la sua esperienza con decisioni che richiamavano alla prudenza assoluta e questo ha provocato probabilmente irritazioni trasversali”.

“Le strategie orientate alla prudenza da lui messe in campo per il contrasto al Covid 19 hanno scatenato i negazionisti – conclude Viareggio Democratica – che non hanno esitato ad attaccarlo entrando nella sua vita per insultarlo e minacciarlo delle peggiori ritorsioni. Un grave episodio per il quale Viareggio Democratica esprime solidarietà e vicinanza a Del Ghingaro al quale oltretutto va il riconoscimento e la gratitudine per le capacità dimostrate nei peggiori momenti della pandemia”.