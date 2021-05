Capezzoli (Idv): “Personale Rsa, situazione di piena emergenza”

Carenza di personale nelle Rsa, l’Italia dei Valori denuncia la situazione e sta con i sindacati.

A parlare è il coordinatore provinciale Domenico Capezzoli: “La situazione nelle Rsa è complicata per carenza di personale. A causa della pandemia la situazione è in piena emergenza, il sistema territoriale socio assistenziale, attualmente è in forte crisi. La campagna di assunzioni da parte del servizio pubblico regionale prima e la riorganizzazione della sanità poi, ha tolto personale dalle cooperative sociali che gestiscono Rsa, centri socio assistenziali, servizi domiciliari in particolare di infermiere e oss. Bisogna evitare “il mancato rispetto dei parametri di assistenza e la crisi gestionale che potrebbero avere le cooperative”’.

“La situazione – prosegue Capezzoli – è insostenibile. Anche per il personale Oss (operatrici socio sanitarie), che nei servizi sono costrette a turni insostenibili che derogano nei fatti alle normative contrattuali oltre ad operare al limite della congruità dei protocolli professionali. Bene la richiesta dei sindacati ad un incontro con il prefetto e l’Asl, per cercare soluzioni possibili per esempio deroghe nei protocolli dei mansionari. Per questo noi dell’Italia dei Valori proponiamo che nell’organico del personale si preveda la figura dell’addetto assistenza di base in modo che possano essere di supporto a gli oss, evitando turni massacranti”.