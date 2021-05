Difendere Lucca, escursione sulle tracce della storia sulla Linea Gotica

“In cinquanta sulla Linea Gotica a Borgo a Mozzano, per conoscere l’opera difensiva della Seconda guerra mondiale e rilanciare il rapporto virtuoso fra comuni limitrofi”. Così il movimento Difendere Lucca spiega l’escursione didattica organizzata ieri a Borgo a Mozzano. L’appuntamento faceva parte del programma Riscoprire Lucca, con il quale Difendere Lucca “vuole contribuire al ristoro della storia lucchese e del suo territorio”.

“La Linea Gotica – spiega Difendere Lucca – è un’opera difensiva che attraversava l’Italia centrale, coinvolgendo anche Lucca e i comuni limitrofi. A Borgo a Mozzano si trova uno dei tratti meglio conservati, dove è possibile prendere atto della struttura complessa della linea fortificata, fatta di bunker, piazzole, camminamenti”.

“Abbiamo usufruito delle strutture didattiche locali – continua Difendere Lucca – per approfondire la storia della fortificazione e il suo rapporto con il territorio. Un percorso fra storia e cultura, che unisce una piacevole passeggiata al contenuto didattico dell’escursione. Ringraziamo le guide che ci hanno accompagnato nel percorso”.

“Con questa escursione – conclude – Difendere Lucca ha seguito il filo della Linea Gotica fuori dal comune per arrivare a Borgo a Mozzano, in un’ottica di sinergia del territorio lucchese e per conoscere e valorizzare il lavoro di recupero e rilancio turistico di questa opera e del territorio nel suo complesso. Si tratta della prima parte di un itinerario più ampio che vuole coinvolgere altri punti della lucchesia interessati dalla Linea”.