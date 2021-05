Open day vaccinali, Montemagni (Lega): “Molte le criticità per i cittadini”

Non per tutti gli ‘Open day’ vaccinali annunciati dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sono una soluzione congeniale. A essere contraria, per esempio, è la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni per la quale sarebbe necessario stabilire diverse modalità.

“Se, da un lato, l’intento potrebbe essere lodevole dall’altro, gli open day riservati alle vaccinazioni, nascondono, tuttora, delle chiare criticità. Decidere, in modo estemporaneo, di aprire alcuni centri in Toscana per vaccinare, ad esempio, gli over 60 comporta comunque dei disagi ai cittadini che vogliano usufruire di questa opportunità. Infatti – precisa l’esponente leghista -da più parti, si registrano code interminabili ed inevitabili, quanto deleteri assembramenti. Oltre a ciò aspettare delle ore o sotto il sole oppure con la pioggia battente, senza poter usufruire, come sta avvenendo nella maggior parte dei casi, di un consono riparo, non ci sembra offrire un servizio adeguato al cittadino”.

“Si tratta, tra l’altro – insiste Montemagni – di persone anagraficamente non più giovanissime e quindi sarebbe utile offrirgli un minimo di comfort nell’attesa di poter essere immunizzati. Insomma siamo consapevoli e d’accordo che sia importante vaccinare più persone possibili, ma le modalità andrebbero studiate meglio; argomento, questo, che affronteremo certamente nell’ambito dei lavori della Commissione Speciale da noi espressamente voluta”.