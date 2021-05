Panchieri (Pd): “Difendere Lucca sulla Linea Gotica? Mi auguro una sosta alla memoria del partigiano Pistis”

“Mi auguro che nel corso della loro escursione i gitani abbiano trovato il tempo di deporre un mazzo di fiori davanti al ceppo commemorativo in ricordo del partigiano Pietro Pistis“. Così il segretario del circolo centro storico del Partito democratico Roberto Panchieri commenta l’escursione promossa dal gruppo Difendere Lucca nei luoghi della Linea Gotica nel Comune di Borgo a Mozzano.

“Dopo averci deliziato con Castruccio, dopo essersi recato al Passo di Dante, con un salto acrobatico di molti secoli, Difendere Lucca ha promosso una gita turistica nei luoghi della Linea Gotica con l’intento di ‘rilanciare il rapporto virtuoso tra comuni limitrofi’ e per ‘contribuire al ristoro della storia lucchese e del suo territorio’ – riporta Panchieri -. Indubbiamente quello di Borgo a Mozzano è uno dei tratti meglio conservati della Linea Gotica. Infatti è stato fatto costruire dall’Organizzazione nazista della Todt, che collocò la sua sede proprio a Borgo a Mozzano e vi fece lavorare gli operai delle cave circostanti appositamente rastrellati. Per organizzare meglio gli orari di lavoro a Socciglia fu fatto costruire un vero e proprio campo di concentramento. Mi auguro che nel corso della loro escursione i gitanti abbiano trovato il tempo per deporre un mazzo di fiori presso il cippo commemorativo che ricorda Pietro Pistis, caduto eroicamente in nome della Resistenza antifascista durante un’azione di sabotaggio”.