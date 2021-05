Martinelli: “Un successo la prima giornata informativa sull’endometriosi, avanti così”

“Endometriosi: grande successo la prima giornata informativa”. Lo dichiara in una nota Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lucca che ha promosso l’iniziativa in collaborazione con la consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti.

L’evento visibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del comune di Lucca ha visto la partecipazione del sindaco di Lucca e come relatori Gian Luca Bracco direttore della struttura di ginecologia e ostetricia di Lucca, Matteo Ceccarello della struttura di ginecologia e ostetricia dell’Irccs dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar di Valpolicella (centro di riferimento per l’endometriosi), Patrizia Fistesmaire psicologa responsabile della struttura consultoriale della Piana di Lucca e Luisa Mazzotta presidente della commissione pari opportunità dell’ordine dei medici di Lucca.

“L’incontro – aggiunge il capogruppo del partito di Giorgia Meloni – è nato a seguito di un atto di indirizzo che ho presentato in consiglio comunale finalizzato ad impegnare il sindaco e la giunta ad organizzare ogni anno eventi volti a far conoscere una patologia di cui si parla ancora troppo poco e che invece è importante conoscere e prevenire. L’endometriosi è una malattia subdola, invalidante e troppo spesso sottovalutata, che colpisce oltre tre milioni di donne in Italia. I risvolti psicologici, fisici, e relazionali di questa patologia possono intaccare la qualità della vita della donna e incidere pesantemente sul benessere mentale e relazionale”.

“Da quando ho avuto modo di conoscere questa malattia – spiega l’esponente del partito di Fratelli d’Italia – la sensibilizzazione alla lotta contro l’endometriosi è stata una mia battaglia: organizzando questo incontro si è compiuto un primo, importante, passo avanti. Adesso è fondamentale l’impegno di mantenere sempre alta l’attenzione con eventi di sensibilizzazione come questo”.