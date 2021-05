Questione morale e ruolo dei partiti, continuano gli incontri sulla politica di Enrico Berlinguer

Proseguono gli incontri organizzati dall’associazione Sinistra con sul tema Enrico Berlinguer. Pensiero e azione politica: gli stimoli per l’oggi, oltre il mito e l’oblio.

Giovedì (27 maggio) alle 18 su Zoom e in diretta sulle pagine Facebook di Sinistra con il secondo incontro affronterà questioni fondamentali del pensiero e dell’azione politica del segretario del Pci come la questione morale ed il ruolo dei partiti politici. Da allora è cambiato tutto, ma la riflessione e il dibattito su questi temi appare essere sempre più importante per il presente ed il futuro della nostra democrazia.

Simone Siliani e Susanna Cressati, autori del libro Enrico Berlinguer. Vita trascorsa, vita vivente aiuteranno la riflessione su Questione morale e ruolo dei partiti e della rappresentanza sociale. Dalla denuncia della degenerazione dei partiti nell’intervista a Eugenio Scalfari del 1981, al partito azienda, al prevalere di partiti leggeri, comitati elettorali, correntizi e del capo. L’organizzazione politica e la rappresentanza sociale tra Berlinguer e il post pandemia.

Coordina Francesco Lucarini, consigliere comunale di Sinistra con a Lucca