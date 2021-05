Per l’anniversario della nascita della prima squadra di calcio a Lucca, avvenuta il 25 maggio 1905, il movimento Difendere Lucca ha apposto ieri (25 maggio) una targa nel luogo di nascita, dietro il coro di San Michele.

“Siamo intervenuti in sostituzione e in attesa della targa ufficiale che il Comune colpevolmente non ha ancora messo. Il calcio a Lucca è nato nel 1905 e ha dato origine ad una squadra, oggi Lucchese, le cui vicende hanno incrociato in modo forte la storia cittadina. Eppure – scrive Difendere Lucca – non esiste ancora una targa celebrativa in città, nonostante le prime richieste risalgano ad oltre un lustro fa e sia stata anche votata una mozione all’unanimità in Consiglio comunale”.

“Alle richieste dei tifosi – continua la nota – si è unita la mozione del consigliere Fabio Barsanti, approvata ormai due anni fa. In tutto questo tempo però il centrosinistra non ha mosso un dito e ha fatto passare un altro anniversario senza dare il minimo riconoscimento a una storia ultracentenaria. La Lucchese è un patrimonio dello sport e della città tutta. Stigmatizziamo l’ennesima mancanza di questa Amministrazione nei confronti della città e dello sport ricordando che in questi anni il Comune, quando ha voluto, ha messo targhe e targhette in ogni dove. Lucca e la Lucchese meritano di più”.