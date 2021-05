Fabbriche di Vallico, Fantozzi (Fdi): “La scuola d’infanzia non deve chiudere”

“Ho scritto al Provveditore e presentato un’interrogazione alla giunta regionale: la scuola d’infanzia di Fabbriche di Vallico è preziosa, è un punto di riferimento per un’intera comunità“. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, dopo la lettera dei genitori, dice no alla chiusura della scuola di Fabbriche di Vallico.

“I genitori sono preoccupati per la possibile chiusura a seguito della prospettata riduzione del corpo docente per l’anno accademico 2021/2022 – prosegue il consigliere Fdi -. Preoccupazione che nasce dal timore che la chiusura della scuola, viste le difficoltà geografiche e sociali di una zona di montagna come Fabbriche, con bambini di 3-5 anni costretti ad affrontare un’ora di viaggio per andare nella scuola più vicina a Gallicano, impedirebbe di fatto a molti piccoli di frequentare, privandoli così del diritto allo studio”.

“La scuola d’infanzia è ben integrata con l’attigua scuola primaria, che si pone in un rapporto di continuità, e nel corso degli anni ha visto importanti investimenti in sicurezza e in progetti educativi all’avanguardia – sottolinea Fantozzi -. Vanta anche criteri antisismici ed ecocompatibili, aspetti importanti che verrebbero a mancare e che hanno richiesto investimenti pubblici ingenti, che andrebbero sprecati”.