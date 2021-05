Sinistra Toscana: “Autorità idrica, Tambellini batta un colpo sul multiutility”

“Mentre auguriamo buon lavoro al sindaco di Lucca, appena confermato al vertice dell’organismo rappresentativo dei sindaci toscani nella Autorità Idrica Regionale, sollecitiamo una sua presa di posizione in merito al progetto della Multiutility dei servizi idrici, rifiuti e gas: un’operazione a trazione fiorentina che se non bloccata finirà per affidare alla città gigliata e al suo contado (ovviamente assieme alla Borsa) il dominio incontrastato in materie vitali come l’acqua, materie su cui la nostra Lucca (onorando la sua storia di Repubblica indipendente che ha fatto della parola Libertas il suo motto) ha sempre saputo condividere ma senza mai perdere il controllo”. E’ quanto afferma Sinistra Toscana in una nota.

“Sindaco, molte idee politiche diverse ci hanno diviso in questi anni, ma siamo convinti che in tema di beni comuni Lucca ci uniscano – spiega Sinistra Toscana -. E allora, Sindaco, batti un colpo. Sinistra Italiana dice no alla multiutility ed al neorinascimento predatorio della Firenze di Nardella. E tu?”