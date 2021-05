Tagetik, Colucci (Iv): “Se dovesse fallire il progetto alla Manifattura si pensi al Polo fiere”

“Un pasticcio che potrebbe procurare danni allo sviluppo della Tagetik”. Così Francesco Colucci dei riformisti per Italia Viva commenta la nebbia che aleggia attorno al progetto per la ristrutturazione della parte sud dell’ex manifattura Tabacchi.

“Non siamo certo noi che dobbiamo dare consigli a un management Tagetik, di alto valore e competenza – va avanti Colucci -. Riteniamo la scelta della manifattura valida e molto interessante, ma anche con molti rischi, per la complessità del recupero e la conflittualità innescata, con buona parte della città, dalla gestione confusa e poco trasparente, da parte del sindaco, sul progetto Coima. Riteniamo essenziale lo sviluppo della Tagetik su Lucca e prioritaria, la ripresa di una politica di incentivi per lo sviluppo integrato di nuove tecnologie, sul territorio lucchese. Per questo vedremmo con interesse, ove fallisse il posizionamento nella manifattura, una eventuale presenza della Tagetik, accanto al polo tecnologico e al polo fiere”.

“In quella area è presente una grande struttura industriale dismessa, acquistata a suo tempo della Camera di commercio, nella previsione di un ampliamento del polo e ora inutilizzata, che confina con un mega parcheggio per auto ed è vicina ai principali collegamenti – conclude Colucci -. Un’azienda tecnologica, di alto valore innovativo come la Tagetik, accanto al polo tecnologico e al polo fiere sarebbe estremamente interessante e potrebbe anche portare nuovo slancio al progetto su start up e nuove tecnologie, lanciato anni fa dal presidente Guerrieri e colpevolmente affievolito negli ultimi anni. In questo contesto, la Camera di Commercio potrebbe dare agevolazioni a questo insediamento, così essenziale per il territorio lucchese”.