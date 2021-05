Elezioni 2022, sondaggio a un anno dal voto: centrodestra nettamente avanti

Lucca a un anno dalle elezioni, ecco gli esiti del sondaggio Winpoll. Che fotografa una situazione ancora magmatica e prematura rispetto agli scenari futuri. Il centrodestra, comunque, sarebbe nettamente avanti, come coalizione. All’interno delle diverse aree Remo Santini sarebbe preferito a Mario Pardini (che è dietro anche a Ilaria Del Bianco) nel centrodestra e Giorgio Del Ghingaro, che pure non è in corsa, a Francesco Raspini che è dietro anche, secondo la rilevazione a Ilaria Vietina e Stefano Baccelli.

Il sondaggio realizzato da Winpoll dal 17 al 21 maggio è stato commissionato dalla redazione di scenaripolitici.com e ha voluto fotografare la situazione politico amministrativa della città di Lucca ad un anno dal rinnovo dell’amministrazione comunale.

Il 42% dei lucchesi dichiara che la qualità della vita a Lucca è rimasta sostanzialmente uguale negli ultimi cinque anni, ma la quota di chi pensa che sia peggiorata è doppia di chi pensa vi sia stato un miglioramento (39% a 19%).Di questi ultimi una fetta importante è rappresentata dagli elettori dem (38%).

Interpellati poi sulle questioni amministrative della città, i Lucchesi si dicono favorevoli agli assi viari (85%) e i due terzi (67%) la ritengono un’opera necessaria. Sul futuro della Manifattura Sud oltre la metà degli intervistati (52%) sostiene che debbano essere realizzati spazi per il tempo libero (multisala cinematografica, biblioteca, polo museale), il 25% uffici e appartamenti e il 23% sostiene che vi si debbano costruire dei parcheggi.

Per quanto riguarda il giudizio sull’operato dell’amministrazione uscente, la città continua ad essere divisa cosi come fu nel 2017, anche se i giudizi positivi sono leggermente superiori rispetto a quelli negativi (56% a 44%)

Entrando poi nel merito delle prossime elezioni amministrative sono state chieste le intenzioni di voto per il rinnovo del consiglio comunale. Il 31% si è detto incerto o che sicuramente non andrà a votare. Il Partito Democratico risulterebbe ampliamente il primo partito col 25,6%, seguito da Lega e Fratelli d’Italia (quasi al pari rispettivamente con il 16,5% e il 16,3%). A seguire le liste civiche Si Amo Lucca (9,7%) e altre civiche di centrosinistra all’ 8,8%. La coalizione di centrodestra sfiorerebbe tuttavia il 50% (49,4%) mentre il centrosinistra si fermerebbe al 36,9%. Molto più distaccato il Movimento 5 stelle (6%), mentre la lista civica Difendere Lucca (che potrebbe però essere in coalizione con il centrodestra) è al 3,4%.

Agli elettori di centrodestra e di centrosinistra è stato poi rispettivamente chiesto chi vorrebbero come sindaco per la propria parte politica. Nel centrodestra emerge la figura di Remo Santini (60,3) che distanzia la seconda più votata (Ilaria Del Bianco col 12,5%). Situazione più complicata nel centrosinistra, dove emerge Giorgio Del Ghingaro col 37,2% ma è seguito a breve distanza da Ilaria Vietina (23,9%) e Stefano Baccelli (16,3%).

Metolodogia del sondaggio

È stata interpellata la popolazione lucchese, maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentata per sesso, età, proporzionalmente all’universo della popolazione lucchese. Il metodo di campionamento è stato ponderato per genere, fasce di età, ed intenzioni di voto alle ultime europee com metodologia delle interviste Cati – Cami . Sono state 800 le interviste completate e 3648 rifiuti. Il margine di errore con intervallo di confidenza al 99% è, secondo chi ha effettuato le interviste, del 2,5%

Scarica qui il sondaggio completo