Per Lucca sostiene il referendum sulla riforma della giustizia

“Per Lucca e i suoi paesi, da sempre si colloca nell’alveo ideale della politica liberale, moderata e riformista. In considerazione delle basi ideali sulle quali, nel lontano 1997, fu fondato il movimento, ci sembra un atto doveroso ed importante aderire in modo convinto alla prossima raccolta firme sui referendum per la giustizia giusta, promossa dal Partito Radicale e dalla Lega”. Lo spiega in una nota il movimento.

“Temi quali la separazione delle carriere dei magistrati – si spiega -, il sistema che governa il Consiglio superiore della magistratura e la responsabilità civile dei magistrati, sono di enorme importanza per tutti i cittadini e giacciono purtroppo sul tavolo della politica italiana da decenni, fin dai tempi in cui su queste iniziative si spese il compianto Enzo Tortora. Il non affrontare queste problematiche ha prodotto e produce storture del sistema giudiziario che ultimamente sono sotto gli occhi di tutti. Speriamo dunque che tutti i simpatizzanti e gli iscritti a Per Lucca vorranno attivarsi per raccogliere le firme. Per Lucca non mancherà certo di scendere per strada, come fatto più volte in passato, per dare una mano a tutti coloro che prenderanno le firme necessarie perché sui quesiti referendari possano esprimersi tutti gli italiani”.