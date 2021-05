Elezioni 2022, Sinistra Con: “Urgente individuare coalizione e percorso per scegliere il candidato sindaco”

Il direttivo dell’associazione Sinistra con ha discusso la situazione politica lucchese ad un anno dalla conclusione del mandato decennale dell’amministrazione Tambellini “che ha rappresentato – si legge in una nota – una forte e positiva discontinuità rispetto alla storia di lungo periodo del governo locale”.

“Non sono mancati – spiega il gruppo di sinistra – né ad oggi esauriti, passaggi delicati sui quali Sinistra con si è impegnata ad affermare con forza la necessità di trovare punti di equilibrio più avanzati, in particolare su temi come quelli sociali, infrastrutturali, urbanistici e ambientali. Pur tuttavia, resta rimarchevole l’impegno profuso e i traguardi raggiunti su questioni di grande importanza come il risanamento del bilancio, la riorganizzazione e rilancio delle partecipate, l’attrazione di ingenti risorse pubbliche esterne che hanno permesso e permetteranno nel prossimo futuro interventi infrastrutturali importanti e opere di riqualificazione del centro storico, dei quartieri e dei paesi. Insieme vanno ricordati il miglioramento della qualità dei servizi, la promozione di qualificanti eventi culturali, il forte sviluppo del turismo, l’aumento degli investimenti nel settore sociale e socio-assistenziale, la rinnovata attenzione all’ambiente e al territorio, alle sue fragilità e alle tutele da garantire. Lucca è cambiata in meglio ed è cresciuta“.

“Sinistra con – prosegue la nota – pensa che si debba andare avanti con decisione, consapevole dei risultati ottenuti, ma anche della necessità di superare limiti e ritardi che certamente ci sono stati. Sono necessarie oggi più che mai scelte di innovazione e apertura, anche alla luce della straordinaria sfida che la pandemia e la crisi economica e sociale impongono di affrontare all’intero Paese. Su questa strada vogliamo proseguire e quindi impedire ogni ritorno indietro che sarebbe garantito da una destra, sempre più chiusa e rivolta al passato e dove pesano componenti xenofobe e omofobe ben lontane dallo spirito solidale della città. Per essere all’altezza della sfida è tuttavia necessario che il centrosinistra lucchese si organizzi al meglio. Serve una coalizione, plurale, ma assieme chiara nell’ispirazione riformatrice, capace di fondarsi su una idea nuova e condivisa di città, fondata sui valori dell’equità e della giustizia sociale, sull’attenzione ai più deboli, sull’inclusione e la tutela dei beni comuni. Serve una coalizione con ancora maggiore attenzione alle tematiche cruciali del post-pandemia, dalla tutela ambientale al sostegno al lavoro, dalla scuola pubblica, alla sanità pubblica, dal sostegno alle famiglie, al rilancio dei servizi pubblici”.

“Su questa linea – è l’analisi – non si sono ancora fatti i passi avanti che sono necessari. Adesso la variabile tempo sta diventando fondamentale. Sinistra con è convinta che la definizione della coalizione, di una vera e partecipata discussione programmatica e – assieme – del percorso per decidere la candidatura a sindaco non possono essere rinviati. Occorre mettere in campo proposte e disponibilità che permettano un ampio e pubblico confronto. Occorre farlo, in queste settimane, prima dell’estate”.