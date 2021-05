Panchieri (Pd): “Del Ghingaro candidato e sondaggio? Un bluff”

Non si fa attendere la replica del segretario del circolo del centro storico del Pd, Roberto Panchieri, alle parole di Francesco Colucci che ha sollecitato la candidatura di Giorgio Del Ghingaro come sindaco di Lucca.

“Secondo il proponente – dice Panchieri – molte ne sarebbero le virtù: esperienza di ottimo amministratore, risiede a Lucca dove opera con il suo apprezzato studio di commercialista, non è iscritto al Pd, è buon amico di Renzi, ma anche di Rossi (il diavolo e l’acqua santa). Per una tale candidatura anche gli autoproclamatisi riformisti, già pronti a presentare una loro candidata, ci farebbero più di un pensierino, anzi farebbero proprio “una riflessione laica”. Mamma mia, che potenza esercita il nome del sindaco di Viareggio! Sì, perché si dà il caso che dal settembre dell’anno scorso (meno di un anno) Del Ghingaro sia il sindaco di Viareggio, eletto a furor di popolo al primo turno. Pensa davvero qualcuno che si possano prendere in giro i cittadini e umiliare le istituzioni fino a questo punto? Credo che nemmeno la persona chiamata in causa lo pensi davvero“.

“Ne concludo che siamo davanti ad un bluff, ad un ballon d’essai – prosegue Panchieri – pari soltanto al sondaggio di cui tanto qualcuno parla. Intanto sarebbe utile conoscere chi ha pagato questo sondaggio; poi bisognerebbe valutarne l’attendibilità, visto che solo 800 persone hanno risposto e quasi 4mila si sono rifiutate di farlo. È probabile che il centrodestra a Lucca sia politicamente avanti, ma la dimensione di questo vantaggio è data dal risultato delle regionali del settembre scorso: meno di 5 punti di differenza tra i due schieramenti. Fra un anno affronteremo elezioni comunali in cui si valuteranno la credibilità dei programmi, delle coalizioni e delle persone candidate a ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale. Il cammino è ancora lungo. Molte cose devono ancora arrivare e tradursi in realtà. Forse Colucci sta affrettando troppo il giudizio“.

“Lui esprime un’opinione fortemente negativa su Tambellini e la sua amministrazione – dice ancora Panchieri – Legittimo. Ma voglio intanto ricordargli un dato di cui io personalmente, ma ritengo tutta la città, vado fiero. A differenza di quanto avvenuto in precedenza, nei 9 anni di mandato di Tambellini mai una volta la magistratura si è affacciata alla porta di Palazzo Orsetti. Non è davvero un brutto segnale questo. Credo che i lucchesi ne vadano fieri. Il centrosinistra sta costruendo il suo programma e cercando di allargare la coalizione ad altre forze politiche ed energie civiche. È stata avanzata pubblicamente la disponibilità a candidarsi da parte dell’assessore Raspini. Nei prossimi giorni, essendo un partito serio, il Pd riunirà l’assemblea comunale. Partirà, dunque, un percorso politico di approfondimento del programma e di consolidamento della coalizione con altre forze politiche e civiche. È possibile che al termine saranno i cittadini, con elezioni primarie, a scegliere il candidato del centrosinistra. Questo farà il Pd“.