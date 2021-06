Rendiconto di bilancio, ok in Consiglio: avanzo disponibile di oltre 11 milioni di euro

Oltre 11 milioni di euro di avanzo disponibile per il Comune di Lucca. Questo è quanto emerge rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020, approvato questa sera (31 maggio) in consiglio comunale.

A presentare la pratica, così come fatto in commissione, è stato l’assessore Giovanni Lemucchi: “Stasera il consiglio comunale prende in esame il rendiconto 2020. È un atto fondamentale per la vita ci un Comune, in un anno particolare caratterizzata dalla pandemia. È un bilancio solido che ci consente di guardare al futuro con cauta tranquillità. Il dato più significativo è senz’altro quello relativo al risultato di amministrazione, da oltre 69 milioni, con oltre 11 milioni di avanzo disponibile. Un anno difficile a causa del coronavirus, con il crollo delle entrate dalla Cosap, ticket bus, tassa di soggiorno e dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada. È stato fatto un ottimo lavoro, e per questo ringrazio anche gli uffici, in un contesto complicato”.

Critico il consigliere Enrico Torrini (gruppo misto): “Quello che è diventata Lucca oggi è merito di chi in passato ha messo in atto determinate situazioni ed iniziative. È vero, i conti li tenete in ordine, ma Lucca è conosciuta in tutto il mondo grazie alle forti iniziative di inizio anni 90 fine anni 80. Gestite bene il bilancio, sì, ma grazie alle politiche del passato”.

Un anno difficile con un grande sforzo sul sociale, in cui c’è stato un implemento di risorse di oltre 1 milione: “Non è facile raccontare un anno di Covid – le parole di Pilade Ciardetti – che ha fatto tremare il sociale, che si è visto davanti situazione drammatica. Ci siamo trovati in un tunnel dove è stato necessario rinnovarsi. Un anno difficile in cui la nostra macchina ha retto grazie all’impegno di tutti. Metterò a fuoco soltanto alcuni aspetti: ci siamo impegnati su inclusione sociale, disabilità e povertà, per esempio 140mila euro sono stati destinati ad associazioni di volontariato per erogazioni di pacchi spesa. Abbiamo tamponato, ma anche pensato al futuro”.

Il capogruppo di Fdi Marco Martinelli attacca l’amministrazione: “Siamo alla fine di un doppio mandato amministrativo e continuiamo a sentire a distanza di 9 anni delle affermazioni relative alle passate amministrazioni. Voglio ricordare che questa amministrazione si è caratterizzata per aver messo mani nelle tasche dei cittadini. Le tasse non sono mai state così alte fin quando non è entrata questa amministrazione di sinistra che ha dissanguato la cittadinanza di Lucca. Questa amministrazione ha messo mano alla svendita di alcune partecipate che erano un fiore all’occhiello del territorio. Sono tanti i progetti rimasti al palo che poi hanno peggiorato la vita dei cittadini di Lucca. Tante promesse e annunci ma allo stato attuale, come per esempio il ponte sul Serchio, i lavori non si vedono”.

Critico anche il consigliere Massimiliano Bindocci (M5s): “Guardando l’ultimo programma elettorale del professor Tambellini, si capisce che è costellato di buone intenzioni ma nella realtà siamo lontani. In questo bilancio preoccupa l’indebitamento medio dei lucchesi, che è aumentato, abbiamo il problema del Boccherini, il Giglio, tra la musica e l’arte a Lucca forse si spende più di Firenze. Non è migliorato lo stato del Comune sostanzialmente. Siamo uscite dalle pessime acque ma negli ultimi anni un miglioramento non c’è stato. Non diamo la colpa sempre al Covid: è stato un problema, ma non spiega tutti i limite delle cose che non sono state fatte”.

Il capogruppo di SìAmo Lucca Remo Santini, tra le diverse domande, chiede lumi su Lucca Crea: “Con la pandemia si è creata una voragine nei conti da 800mila euro, una perdita consistente che non mi aspettavo”. L’assessore Lemucchi chiarisce che “la perdita è coperta dagli utili degli ultimi anni. Lucca Crea ha una liquidità liquidità importante, non ci sono problemi. Va detto che la perdita di 800mila euro è un ottimo risultato, si preveda di 1,5 milioni. Gli accantonamenti speriamo di liberarli, Lucca Crea ha utilizzato la riserva degli anni precedenti”.

Il consigliere Marco Barsella (Lei Lucca) annuncia la sua astensione: “Non voglio andare a scavare nel passato, siamo chiamati a chiamare sull’oggi. Sono in minoranza e non voterò favorevole alla pratica, ma astenuto. Mi complimento con i tecnici per gli uffici per il gran lavoro svolto in un anno difficile. Il Covid non va usato come scusa, ma i contraccolpi ci sono stati”. SìAmo Lucca vota contrario: “C’è stata mancanza di coraggio in questi due mandati amministrativi afferma Santini -, il tutto in un clima che non è mai stato bello. Si cercano sempre le colpe nel passato. Il rapporto tra amministrazione e cittadinanza si è incrinato. Si poteva fare molto di più ed aprire ad una maggiore collaborazione.

La pratica è stata approvata con 22 voti favorevoli, 10 contrari e 1 astenuto.