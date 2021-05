Rsa di Magliano, Fantozzi (Fdi): “L’Asl riveda il piano di riorganizzazione delle cure intermedie”

L’Azienda Usl Toscana nord ovest riveda il piano di riorganizzazione delle cure intermedie predisposto dalla zona distretto Valle del Serchio. A chiederlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi alla luce di quanto successo nella Rsa Nobili di Magliano, frazione di Sillano Giuncugnano.

“Il consiglio comunale di Sillano Giuncugnano si è sempre schierato a difesa del proprio ospedale di comunità. Purtroppo, il silenzio di Asl e Regione spaventano, mentre i fatti parlano da soli. L’Asl stenta a far decollare il progetto specialistico di riabilitazione motoria mentre, sulla base di un piano di riorganizzazione aziendale sono stati soppressi 9 posti dedicati alle cure intermedie all’interno dalla Rsa di Magliano, posti delocalizzati alla struttura Villetta 3 in San Romano di Garfagnana – sottolinea Fantozzi -. L’incertezza regna sovrana, sia per quanto riguarda le effettive presenze dei degenti all’interno della struttura sia per i continui cambi di orari per le lavoratrici che operano nella Rsa e che sono inquiete per il loro futuro. Stiamo parlando di personale altamente specializzato e professionale tanto che, negli anni, è sempre stata elevatissima la percentuale di occupazione dei posti letto nella struttura di Magliano, così come nella Rsa nessun caso Covid si è verificato durante pandemia. Mi opporrò alla logica della delocalizzazione che penalizza le aree montane periferiche e taglia servizi socio assistenziali fondamentali soprattutto per la popolazione anziana”.