Sostegno alla genitorialità, Barsella e Ceccarelli presentano le mozioni a Lucca e Capannori

Due mozioni per il sostegno della famiglia sono state presentate dai consiglieri comunali Marco Barsella e Gaetano Ceccarelli rispettivamente a Lucca e Capannori.

“La famiglia è il vero investimento sul futuro ma purtroppo mancano tuttora adeguate politiche di sostegno, nonostante che pure la nostra Carta Costituzionale riconosca il ruolo essenziale di questa struttura sociale sottolineandone la specifica rilevanza valoriale – spiegano i consiglieri comunali -. La situazione della famiglia è oggi aggravata dalla compressione del welfare e dalla mancanza di lavoro mentre le criticità da affrontare sono molteplici e relative al reddito familiare, al costo dei figli, ai limiti di un sistema fiscale non adeguatamente commisurato alle esigenze delle famiglie con figli, alla difficoltà di conciliazione tra vita lavorativa e vita affettiva e familiare, al costo e alla reperibilità delle abitazioni, ai carichi delle responsabilità che gravano sulla famiglia ed in particolare sulla donna”.

Le mozioni impegnano così i rispettivi Comuni a intensificare la loro azione in favore della famiglia individuando misure concrete più incisive di sostegno alla genitorialità e alla formazione di nuove famiglie, con il potenziamento del servizio degli asili nido con costi agevolati e in certi casi azzerati in rapporto alle diverse situazioni di difficoltà e senza alcuna discriminazione.

“Va favorita, inoltre, la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli familiari, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici madri a va attuata una revisione del sistema tributario comunale e delle tariffe, che tenga maggiormente conto della famiglia come soggetto – concludono i consiglieri -. Le mozioni chiedono infine di mettere in atto una politica alloggiativa che sostenga maggiormente le giovani famiglie favorendone l’accesso alla casa in affitto o in proprietà. Le due mozioni, una già approvata dal Consiglio Comunale a Capannori e l’altra in attesa di giungere alla discussione in Consiglio Comunale a Lucca, nascono nell’ottica di un rafforzamento della collaborazione tra le liste civiche di orientamento popolare della Piana di Lucca, al fine di dare maggior forza a iniziative politiche condivise”.