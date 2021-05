Toscana esclusa dal piano delle priorità, Zucconi (FdI): “Dove sono tutte le risorse promesse per le opere pubbliche?”

Il governo ha individuato dieci manovre superprioritarie, ma nessuna di queste comprende interventi in Toscana. Sulla questione interviene l’onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia): “Il governo – dice Zucconi – ha individuato dieci manovre superprioritarie, che però non comprendono nessun intervento in Toscana e anche fra le 58 considerate ‘strategiche’, finanziate con 40 miliardi e già commissariate, restano esclusi alcuni importanti interventi come la Tirrenica e gli Aasi viari a Lucca. Dove sono finite le risorse sbandierate per mesi? Possibile che una regione come la Toscana resti completamente esclusa dalle grandi manovre, proprio in un periodo nel quale un rilancio della viabilità risulta fondamentale per una ripresa anche economica della regione?”.

“Per quanto riguarda il corridoio tirrenico, che ricordiamo congiunge San Pietro a Palazzi a Tarquinia, apprendiamo che è inserito nelle opere da commissariare ma che il finanziamento non c’è perché manca addirittura il progetto: incredibile se si pensa che la Tirrenica è attesa addirittura dagli anni Sessanta. Insomma – conclude Zucconi – la Toscana si trova costretta ad arrivare, anche in questa circostanza, dopo la banda: speriamo che entro il 30 giugno, data entro la quale il secondo decreto sblocca cantieri dovrebbe essere pronto, qualcosa si muova”.