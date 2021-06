Ddl Zan, si presenta lo studio di un giovane neolaureato lucchese

Un appuntamento per approfondire lo studio compiuto dal giovane lucchese neolaureato in Giurisprudenza Lorenzo Baccelli, e per conoscere tutto quanto sta accadendo intorno al Ddl Zan direttamente da una delle protagoniste del percorso, la senatrice Monica Cirinnà.

Ad organizzarlo è l’associazione LuccAut, assieme al Comune di Lucca.

L’appuntamento, online, è per lunedì prossimo (7 giugno), alle 18,30, su piattaforma zoom. Per ricevere il link per partecipare, è necessario inviare una mail a luccaut@gmail.com. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina di facebook di LuccAut.

Titolo dell’incontro è Il dibattito sulla legge contro l’omo-lesbo-bi-transfobia: il neolaureato Lorenzo Baccelli presenterà appunto il suo studio, dialogando con Monica Cirinnà e col professore dell’Università La Sapienza di Roma Angelo Schillaci. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale lucchese sarà Daniele Bianucci, consigliere comunale delegato ai diritti.

“Lorenzo Baccelli è un giovane che ha compiuto uno studio importante e approfondito sulla necessità di dotare il nostro Paese di una legge che tuteli ogni persona dal rischio di omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia – sottolinea la presidente dell’associazione LuccAut. Romina Incorvaia – Condivideremo insieme la sua ricerca, e ci confronteremo con Monica Cirinnà e con Angelo Schillaci circa il dibattito in corso. L’invito è rivolto a tutte le cittadine e a tutti i cittadini: che attraverso questo incontro, è il nostro auspicio, potranno approfondire questi temi, che a noi stanno molto a cuore”.