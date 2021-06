Massarosa, nominato il commissario: è Giuseppina Cassone

Massarosa, decaduto il sindaco arriva il commissario. E’ Giuseppina Cassone a ricevere l’incarico dal prefetto di Lucca Francesco Esposito, che ha agito in conseguenza delle dimissioni in blocco di consiglieri e della conseguente decadenza dell’amministrazione comunale. Cassone è viceprefetto vicario della Prefettura di Lucca.

Contestualmente il prefetto Esposito ha informato il ministero dell’Interno per l’avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale di Massarosa.

Cassone è entrata in servizio alla Prefettura di Massa Carrara nel 1985; durante la sua carriera è stata capo di gabinetto in quella prefettura, viceprefetto cicario alla Prefettura di Pistoia, commissario per la fusione del Comune di San Marcello Piteglio e presidente della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze – sezione Livorno.