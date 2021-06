Elezioni 2022, Italia dei Valori chiede le primarie di coalizione

Anche l’Italia dei Valori scende nell’agone in vista delle prossime elezioni del 2022 a Lucca.

“Noi dell’Italia dei Valori – scrive il coordinatore provinciale Domenico Capezzoli – non condividiamo scelte calate dall’alto. Il candidato sindaco deve essere scelto tramite le primarie di tutta la coalizione e non dall’attuale sindaco e dai suoi. Serve un cambio di passo, gente nuova, più competente e soprattutto trasparente. Per questo conclude la nota stiamo valutando se presentare un nostro candidato”.

L’Italia dei Valori si focalizza poi sul tema Rsa: “La situazione nelle Rsa continua ad essere complicata per carenza di personale infermieristico. Bisogna evitare il mancato rispetto dei parametri di assistenza e la crisi gestionale che molto probabilmente avranno le cooperative se non si interviene tempestivamente”. “La situazione – prosegue Capezzoli – continua ad essere insostenibile, nonostante l’incontro in prefettura tra le organizzazioni sindacali e quelli datoriali, Asl nord ovest e lo stesso prefetto. Il personale Oss (operatori socio sanitari) è costretto a turni insostenibili, che derogano nei fatti alle normative contrattuali e operano al limite della congruità dei protocolli professionali. Per questo noi dell’Italia dei Valori a giorni presenteremo un esposto alla procura della repubblica perché questa situazione deve finire”.