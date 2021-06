Inquinamento dell’aria e mobilità sostenibile, in consiglio comunale approda la mozione M5s

Migliorare il contrasto all’inquinamento dell’aria. E’ questo il tema al centro della mozione elaborata dal Movimento 5 stelle che sarà discussa domani sera (8 giugno) in consiglio comunale.

“È uno dei temi più importanti sulla piana di Lucca, una delle forme di inquinamento più subdole e difficili da combattere – spiega il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci -. Gli sforamenti del Pm10 nel 2020, sono stati secondo la centralina di Capannori: 51, quando il limite è 35. Nel 2016 l’Arpat ha iniziato un monitoraggio anche sul territorio del Comune Lucca (San Micheletto e San Concordio) e ha confermato che anche se in misura minore ci sono una serie di dati allarmanti anche a Lucca. La salute è un diritto primario dell’individuo e della collettività e pertanto l’attenzione su questo tema, particolarmente sentito in città, deve rimanere alta. Per questo motivo ridurre immediatamente la concentrazione del PM10 e PM2,5 nell’aria, per tutelare la salute dei cittadini, deve essere un obiettivo primario di chi governa la città”.

“Secondo la rivista Lancet Oncology c’è una correlazione tra inquinamento e tumore ai polmoni. A ogni incremento di 5 microgrammi di PM2.5, il rischio aumenta del 18%. Mentre, a ogni incremento di 10 microgrammi di PM10, cresce del 22% – va avanti Bindocci -. Dunque occorre guardare oltre il solo PM10, e porre attenzione anche agli altri inquinanti pericolosi per la salute. Per limitare l’inquinamento dell’aria in città, gli alberi possono svolgere un ruolo importante. E’ certo infatti che gli alberi ‘filtrano’ l’aria, cioè favoriscono la deposizione del particolato e degli inquinanti gassosi. Le pertinenze del verde scolastico del Comune di Lucca con 5.93 metri quadri di giardini scolastici per alunno, versano in uno stato di deficit arboreo rispetto alla media regionale e nazionale secondo i dati della Fondazione Openopolis relativi al 2020, questo fa capire che bisogna intervenire subito sulle scuole”.

“Le emissioni ‘exhaust’ dei veicoli diesel, pur non essendo la causa principale dei superamenti in termini di massa in queste aree, sono la fonte di inquinamento con il massimo effetto sulla salute umana, pertanto è necessario perseguire una politica di limitazione di queste emissioni – prosegue il consigliere nella nota -. I fattori di emissione di materiale particolato associati ai veicoli diesel euro 3 ed euro 4 continuano ad essere rilevanti, la scelta di prevedere, in caso di situazioni acute di inquinamento, il blocco del traffico per le vetture diesel euro 3 ed euro 4 per il periodo critico dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno sembra opportuna. Occorre limitare l’accesso nelle aree urbane in maniera stringente e costante ai veicoli più inquinanti. Per favorire questa trasformazione serve, però, potenziare le infrastrutture di ricarica dell’elettrico e, soprattutto, implementare nelle aree urbane infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale”.

“Pertanto nella mozione si chiedono impegni concreti in materia di traffico, di nuova mobilità sostenibile e di plantumazione di alberi e miglioramento del verde – conclude Bindocci -. Questa mozione è una opportunità storica per definire qualcosa di concreto a vantaggio della salute di tutti. Dopo una prima redazione è stata oggetto di confronto costruttivo con l’assessore Raspini ed è stata condivisa con il consigliere Daniele Bianucci, presidente della commissione lavori pubblici e ambiente , che ha sottoscritto la mozione. Il confronto lo abbiamo fatto con gli interlocutori istituzionali, perché su questo tema ci interessa il risultato, non certo mettere la bandierina. La approvazione della mozione doterebbe la città di un utile riferimento per la politica della amministrazione di Lucca a difesa dell’ambiente e dell’aria che respiriamo. Un riconoscimento del problema ed una serie di soluzioni concrete che potrebbero avere una rilevanza storica per la piana di Lucca”.