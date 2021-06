SiAmo Lucca, parte in commissione l’iter per la candidatura delle Mura a patrimonio mondiale Unesco

“Finalmente prende il via il percorso di approfondimento per una possibile candidatura delle Mura di Lucca a patrimonio mondiale dell’Unesco: ne siamo soddisfatti”. Ad annunciarlo sono l’ex candidato sindaco e attuale capogruppo di SìAmoLucca, Remo Santini insieme ai consiglieri comunali Serena Borselli e Alessandro Di Vito.

Lunedì (14 giugno) si riunirà infatti la commissione cultura, alla quale prenderà parte un importante esponente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso il quale si potrà conoscere l’eventuale strada da seguire per far sì che il monumento simbolo possa arrivare a fregiarsi del riconoscimento.

“Dopo l’approvazione quasi all’unanimità della proposta di Santini da parte del consiglio comunale, è importante passare ad una fase più operativa per capire l’ambito in cui muoversi – sostengono gli esponenti di SìAmoLucca – Ribadiamo che la nostra azione è mossa dalla convinzione che sia importante che la cerchia urbana, uno dei maggiori esempi in Europa di cinta muraria conservata completamente integra, ma per noi rappresenta anche la storia che ci è stata tramandata nei secoli, possa ottenere questo riconoscimento innanzitutto perché è una meraviglia che tutto il mondo ci invidia, ma soprattutto per altri motivi”.

La lista civica sottolinea due aspetti che ha particolarmente a cuore per il futuro del centro storico. “Crediamo che l’inserimento della Mura nell’elenco dei siti patrimonio dell’Umanità Unesco – proseguono Borselli, Di Vito e Santini – possa portare non solo una maggiore attenzione per il monumento ma anche ad una visibilità per Lucca a livello internazionale, visto il prestigio dell’Unesco e dei siti che valorizza, inserendoli nell’elenco ufficiale del patrimonio dell’umanità. Ma anche un salto di livello del turismo. Tutti sappiamo di come Lucca abbia bisogno di distinguersi e adottare politiche per perseguire una maggiore qualità nei flussi”.

Concludono gli esponenti di SìAmoLucca: “Non ci facciamo illusioni perché il percorso potrà essere sicuramente lungo e non privo di ostacoli, speriamo in una fattiva collaborazione tra maggioranza e opposizione, perché traguardi di questo tipo devono superare distinguo e appartenenze. Ringraziamo fin da ora la presidente della commissione consiliare preposta, Maria Teresa Leone, per la sensibilità dimostrata sull’argomento”.