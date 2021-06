San Luca, Montemagni (Lega): “Inaccettabile la mancanza di uno spogliatoio nella sala Tac”

Dopo l’allarme lanciato ieri (7 giugno) da Uil pensionati sulla mancanza di uno spogliatoio nella sala Tac del San Luca, la capogruppo della Lega in consiglio regionale ha Elisa Montemagni ha deciso di presentare un’interrogazione sul tema.

“Bene ha fatto il sindacato Uil pensionati a segnalare un chiaro disagio che interessa tutti coloro che si recano all’ospedale a effettuare una Tac. Infatti – prosegue la consigliera – pare che i pazienti non abbiano a disposizione un normale spogliatoio e quindi la privacy non è minimamente garantita a chi deve sottoporsi all’esame. Tra l’altro sembra che la sala sia stata ristrutturata da poco tempo, ma nonostante ciò, non si è pensato a trovare un seppur minimo spazio dove le persone possano spogliarsi in separata sede. Immaginiamo, dunque il naturale imbarazzo che pervade sia i pazienti che gli stessi operatori. Possibile, dunque che non si possa ricavare una stanza da riservare a questo scopo? Una situazione davvero inaccettabile per un nosocomio che è costato fior di milioni di euro. Su questa carenza, predisporremo un’interrogazione”.