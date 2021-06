Sicurezza a Viareggio, Dondolini (FdI) in consiglio comunale: “Occorrono più agenti della Municipale”

“Più agenti di polizia municipale e una loro migliore gestione”

A chiederlo, in assise a Viareggio, è stato il consigliere comunale di FdI, Marco Dondolini, che ha lanciato una proposta concreta sul fronte della sicurezza, alle porte della stagione estiva.

“Avevo già presentato una mozione specifica dopo il preoccupante episodio del 29 gennaio quando una baby gang ha assalito i carabinieri al Varignano – ricorda – così come poi si sono susseguiti altri fatti gravissimi: l’accoltellamento in piazza Shelley, le aggressioni ai ristoratori sul viale Europa in Darsena e lo spaccio a Torre del Lago”.

“Inutile negarlo – aggiunge – la sicurezza è un problema e la maggioranza in consiglio ha espresso una posizione che di certo non condivido: meglio tacere, altrimenti i turisti poi non vengono. Come possiamo intervenire? Il sindacato ha già lanciato un allarme nei giorni scorsi anticipando che non arriveranno rinforzi di carabinieri e polizia durante la stagione. Ecco che diventa strategica

una più attenta gestione del personale di polizia municipale, ci sono graduatorie aperte e il Comune potrebbe partire subito con le assunzioni. I cittadini sono scontenti di quanto sta accadendo, non ci si può nascondere dietro a un dito. Gli agenti della municipale la mattina presidiano l’ingresso e l’uscita delle scuole e poi vengono dirottati sul viale Einaudi, sul lungomare, su via Indipendenza o su via dei Lecci dove montano

gli autovelox e attendono anche tre ore chiusi in auto mentre vengono intercettati i trasgressori. Questo è un chiaro spreco di risorse umane solo per far cassa”.

“Piuttosto suggerisce il consigliere – posizioniamo autovelox fissi con la dovuta segnaletica di legge e mettiamo i vigili sulle strade a disposizione della gente, più presenti e reperibili. E la loro presenza è il miglior deterrente alla microcriminalità e a assicurare una percezione di sicurezza per tutti”.