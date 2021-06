Cavalcavia Viareggio, Fantozzi e Dondolini: “Struttura in pessimo stato, investire su prevenzione e sicurezza”

“Da tempo i cittadini denunciano il pessimo stato di manutenzione della parte sottostante della struttura del cavalcavia all’altezza della Torre Matilde a Viareggio, i piloni sono fortemente degradati ed una profonda crepa corre lungo uno dei piloni. Il cemento in alcuni punti si sta sgretolando”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il consigliere comunale di Viareggio Marco Dondolini, che chiedono “controlli approfonditi per verificare la stabilità dell’intera struttura”.

“Va garantita la sicurezza a chi transita sopra e sotto il cavalcavia ma, soprattutto – commentano – serve un intervento immediato di manutenzione visto che il cavalcavia è tra le strade più trafficate di Viareggio e su di esso transitano auto e mezzi pesanti”.

“Dal Comune – concludono i consiglieri – fanno sapere che la stabilità del cavalcavia viene monitorata ‘periodicamente’. Ma cosa significa? Ogni quanto? Il monitoraggio deve essere costante per registrare qualsiasi cambiamento, ulteriori crepe e mutamenti della struttura, serve un monitoraggio h24. Le vicende come quelle del ponte Morandi e del ponte di Albiano Magra devono servire da monito: bisogna investire su prevenzione e sicurezza. Non lasceremo niente di intentato, chi di dovere deve compiere le doverose verifiche”.