Nuovo stadio Porta Elisa, Colucci: “Ogni settore sia intitolato a un presidente del passato”

“La presentazione del progetto per la ristrutturazione dello stadio comunale presentato giorni fa è un fatto epocale per la città di Lucca”. Così Francesco Colucci, dei Riformisti per Italia Viva.

“Un progetto che vede assieme la Lucchese Calcio 1905 – spiega – con importanti imprenditori privati della città. I Riformisti ritengono giusto ringraziare il presidente della Lucchese Bruno Russo e gli altri dirigenti che hanno creduto e promosso l’iniziativa, ma anche i privati che hanno avuto il coraggio di rendere possibile l’inizio di questa grande impresa: Aurora Immobiliare, Puccetti, Bianchi, Varia e Luca Gelli. Ci auguriamo che il sindaco di Lucca e il presidente della Provincia non abbiano esaurito i loro sforzi con la presenza alla presentazione del progetto, ma diano la massima collaborazione ed aiuto alla realizzazione dell’opera cercando di superare le mille lungaggini burocratiche previste dalle norme in vigore”.

“Condividiamo – prsegue – anche la parte del progetto che crea fondi commerciali per contribuire a dare una autonomia di bilancio alla Lucchese 1905. Riteniamo giusto mantenere il vecchio nome di Porta Elisa ma facciamo la proposta di dare ai vari settori del nuovo stadio, i nomi dei più illustri presidenti della Lucchese, in maniera che ogni tribuna, ogni curva, abbia il nome e una targa ricordo di chi si è impegnato con amore alle sorti dei rossoneri. E il nuovo Porta Elisa li ricordi tutti in un grande abbraccio riconoscente”.