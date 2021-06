Le ultime previsioni meteo non si sono rilevate corrette e alle proteste degli operatori balneari in Versilia si unisce quella di Fratelli d’Italia: “Non bastava la pandemia, a penalizzare i fatturati delle vari attività commerciali, bar, ristoranti, hotel e stabilimenti balneari, ci hanno pensato anche le previsioni meteo sbagliate, che hanno scoraggiato potenziali turisti dal mettersi in viaggio per raggiungere le località di mare. Basta con le previsioni meteo fatte con approssimazione, in ballo c’è il presente ed il futuro di tante attività economiche che contano soprattutto sui fine settimana per dare ossigeno alle proprie casse vuote. La Regione Toscana dovrebbe investire maggiormente nella comunicazione ufficiale per le previsioni meteo, il fai da te è troppo rischioso. La Regione investa di più sul Lamma sponsorizzandolo appieno su Toscana Promozione. Gli strumenti a disposizione ci sono, bisogna farli funzionare al meglio”. Così esorta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico.

“I turisti non rimangono per lunghi periodi, spesso solo il fine settimana – conclude – Quindi è fondamentale che le previsioni meteo siano precise. Invece non è la prima volta che la polemica contro la scienza inesatta delle previsioni meteo si solleva dalle città turistiche. Le previsioni meteo non sono una scienza esatta, proprio per questo serve professionalità e affidabilità nell’elaborarle e comunicarle. L’economia della Versilia passa anche dalle spiagge”.