Dimissioni di Gottardo da Lucca Crea, Rifondazione: “Scelta giusta”

“Abbiamo appreso la notizia delle dimissioni dal Cda di Lucca Crea di Aldo Gottardo, esponente di Lucca per l’Ambiente e noto per il suo impegno a difesa degli animali e dell’ambiente”. Rifondazione Comunista prende subito posizione: “Vogliamo esprimergli la nostra solidarietà e il nostro apprezzamento per il gesto compiuto lasciando la poltrona del consiglio di Lucca Crea. Ormai i cittadini lucchesi hanno verificato come l’amministrazione Tambellini si vanti pubblicamente di essere per l’ambiente mentre opera colate di cemento come quella della piazza coperta di San Concordio o promuove gli assi viari o progetta di tagliare decine di alberi per realizzare una pista ciclabile. Siamo convinti che Aldo e Lucca per l’Ambiente trarranno da questa esperienza ulteriori motivazioni per portare avanti nuove battaglie a favore degli animali e dell’ambiente”.