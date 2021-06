Lucca Crea, presto nuova nomina nel cda dopo le dimissioni di Gottardo

Sarà nominato a breve il nuovo membro del Cda di Lucca Crea dopo le dimissioni di Aldo Gottardo.

L’amministrazione comunale e la presidente di Lucca Crea srl Francesca Fazzi prendono atto delle dimissioni per motivi personali di Aldo Gottardo dal cda di Lucca Crea srl. “L’amministrazione comunale ringraziando Gottardo per il lavoro svolto – si spiega in una nota – provvederà nei tempi più brevi all’integrazione del consiglio di amministrazione per mettere la società in condizione di lavorare ai prossimi eventi fondamentali per la ripresa della città, all’edizione 2021 di Murabilia e soprattutto a quella di Lucca Comics and Games, una manifestazione che, in quest’anno di lento ritorno alla normalità, richiederà il massimo impegno di tutti gli amministratori, i dipendenti e collaboratori della società”.