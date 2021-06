Mazzeo agli studenti: “Grazie per aver resistito in questo anno terribile di pandemia”

Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha voluto riservare un saluto particolare agli studenti nell’ultimo giorno dell’anno scolastico.

“Care ragazzi e cari ragazzi – afferma – per voi oggi è l’ultimo giorno di scuola. È stato un anno difficile, un anno pieno di sacrifici in cui non avete potuto vivere fino in fondo la socialità, i rapporti che solo la bellezza della vostra età consente di vivere. Voglio mandarvi un saluto, un ringraziamento per come avete vissuto questi mesi terribili di pandemia”.

“In questi mesi si è provato, almeno in parte, a ristorare tanti – ha aggiunto Mazzeo – attività commerciali, ristoranti, bar. Non abbiamo potuto ristorare voi, i ragazzi più giovani, il futuro della nostra Regione, del nostro paese, perché l’assenza della socialità che si vive in presenza a scuola non è in alcun modo rimborsabile. E allora vi dico grazie, grazie di cuore. Godetevi questi giorni di vacanza, di spensieratezza, di rilassatezza. E consentitemi anche un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi. Più del 70 per cento di voi ha deciso di vaccinarsi, è un segnale bellissimo. Perché vaccinare se stessi non vuol dire proteggere solo la figura di ciascuno di noi, ma vaccinarsi vuol dire fare in modo di essere solidali con la propria comunità. E allora un grande in bocca al lupo per gli esami di maturità e poi la speranza di vivere queste settimane estive con il sorriso e la possibilità di tornare a riabbracciarci”