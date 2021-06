“L’abbandono dei rifiuti a Viareggio e Torre del Lago è ormai un’emergenza: è urgentissimo creare almeno due isole ecologiche per garantire più decoro alle porte della stagione”.

Il responsabile del dipartimento tutela territorio e ambiente di Fratelli d’Italia, Christian Marcucci, ha messo insieme un nutrito dossier fotografico sulla crescente inciviltà che, dice, “che va combattuta con controlli e soluzioni immediate”.

Foto 3 di 5









“Un comportamento ormai indiscriminato – spiega Marcucci – abbandono dei rifiuti che non possiamo più permettere. Materassi, vecchi elettrodomestici, mobili smontati lasciati sotto ponti, lungo le strade o in terreni incolti. Per questo vogliamo fare una proposta per cercare di fermare la problematica dell’abbandono selvaggio creando perlomeno 2 isole ecologiche: una su Torre del Lago e una su Viareggio, oltre a quella presente a Sea Ambiente. Punti di riferimento dove, senza dover prendere appuntamento, sia possibile portare personalmente i propri materiali tipo: mobili, elettrodomestici, rifiuti ingombranti e pericolosi. Queste isole dovranno essere presidiate da operatori che gestiscono e danno informazioni su dove conferire i vari materiali”.

“Sarebbe necessario – aggiunge il referente FdI – ampliare anche il parco dei camioncini per il ritiro domiciliare, perché allo stato attuale, dal momento della prenotazione al passaggio degli addetti, trascorrono parecchi giorni. E se un cittadino chiama molte volte è perché ha urgenza di liberare i locali.

Questa proposta potrebbe aiutare a disincentivare l’abbandono dei vari materiali per la città se venisse attuata. Chiediamo anche un inasprimento delle sanzioni per chi viene trovato a commettere atti di inciviltà. Sarà in grado questa amministrazione di poter accettare tale proposta? O preferisce lasciare tutto così, praticamente la nostra città in uno stato di abbandono? Come Fratelli d’Italia teniamo molto alla nostra terra e al nostro ambiente e faremo di tutto per difenderlo”