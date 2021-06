Olivati (Lucca Civica): “Bene la sinergia fra Comune e forze dell’ordine”

Operazione della polizia a Sant’Anna, plauso del consigliere comunale di Lucca Civica, Gabriele Olivati, che è anche vicepresidente della commissione urbanistica, alla sinergia fra Comune e forze dell’ordine.

“A seguito di un’indagine della squadra mobile della polizia – dice – sono state denunciate due persone per la devastazione di un campo da calcio a Sant’Anna. Erano state identificate grazie alle telecamere posizionate dal Comune di Lucca. Questo è un ottimo risultato, che conferma l’approccio efficace sulla sicurezza da parte dell’amministrazione Tambellini”.

“Una problematica molto sentita dall’opinione pubblica – dice Olivati – la cui gestione non può passare solo dalla repressione, perché è impossibile controllare simultaneamente il 100 per cento del territorio. Soprattutto per le aree urbane più grandi e dense di popolazione, periodicamente avvengono fatti di cronaca riguardanti furti o rapine. Occorre quindi mettere insieme varie iniziative, come è stato fatto a Lucca. È vincente la collaborazione tra le forze di polizia, il controllo di vicinato e il posizionamento di telecamere”.

“La polizia di prossimità – conclude Olivati – è un altro tassello che si va ad aggiungere a un percorso che dura anni e di cui ora si iniziano a cogliere i frutti, che saranno duraturi. E per concludere servono bellezza, accessibilità e riqualificazione di luoghi pubblici: andiamo avanti con investimenti in tutti i quartieri e i paesi della città, seguendo l’esempio dei Piu – Progetti di innovazione urbana e partecipando a tutti i bandi possibili per accedere ai finanziamenti“.