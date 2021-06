Via quattro stalli gialli in piazza Santa Maria, Vivere il Centro Storico: “Un altro schiaffo ai residenti”

Stalli in piazza Santa Maria a disposizione di un esercizio commerciale, ironia da Vivere il Centro Storico.

“Apprezziamo molto – dice – le amministrazioni quando queste sono sollecite nel prendere in considerazione le richieste dei cittadini. Ci complimentiamo con la celerità con la quale il Comune ha esaudito la richiesta dell’associazione commercianti di avere a disposizione per il loro associato quattro stalli a pagamento in piazza Santa Maria a causa della pandemia. Anche noi il 18 aprile scorso avevamo richiesto di avere la disponibilità gratuita di alcuni stalli blu a causa del fatto che in via della Cavallerizza sono stati cancellati ben 12 stalli residenti per di lavori in corso, perché in via dei Bacchettoni diversi stalli gialli sono passati al carico/scarico, perché in tutto il centro storico sono decine e decine gli stalli gialli che vengono occupati dai pubblici esercizi e soprattutto perché per ogni stallo di sosta ci sono più di 5 permessi che hanno titolo a parcheggiarci. Per il parcheggio dei residenti la pandemia c’è sempre stata”.

“Purtroppo alle nostre richieste – prosegue Vivere il Centro Storico – non ha fatto seguito il benchè minimo cenno di risposta. A dire il vero la cosa non ci ha stupito più di tanto visto la considerazione verso i residenti dimostrata dagli assessori Raspini, Bove ed ex come Mercanti. I quattro stalli di piazza Santa Maria e la mancata considerazione delle nostre richieste dimostrano per l’ ennesima volta la politica dei due pesi e due misure dimostrata dall’amministrazione in carica, alla faccia della più volte richiamata necessità di riportare la residenza in centro storico. Ci auguriamo che, alle prossime elezioni, quei politici che sotto il loro mandato hanno trattato i residenti come ospiti indesiderati della Luccaland che a loro piace tanto, abbiano almeno il pudore di non prendere nuovamente in giro i residenti”.