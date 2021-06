Bonus edilizi, da Italia viva un incontro informativo con Lido Cei

Un incontro informativo con alcuni professionisti per sciogliere i dubbi e cogliere le opportunità offerte dai bonus edilizi. E’ questa l’iniziativa organizzata da Italia Viva Lucca e i suoi territori per domani (15 giugno) alle 21,15.

“Oltre a costituire una grande opportunità per riqualificare il nostro vetusto patrimonio edilizio privato dal punto di vista strutturale, energetico ed estetico, i bonus edilizi stanno ridando fiato al comparto dell’edilizia, che, con la sua lunga filiera, si candida a settore trainante della ripresa economica, in grado di assorbire gli esuberi occupazionali determinatesi in altri settori a seguito della pandemia – spiegano gli organizzatori -. Tuttavia, alcune agevolazioni fiscali introdotte recentemente, come la cessione del credito e lo sconto in fattura, stentano a decollare, a causa della normativa complicata, dei tempi lunghi di risposta delle banche, ma spesso anche a causa di immotivate diffidenze e scarsa informazione”.

Alla riunione sarà presente Lido Cei, consulente d’impresa e presidente di Idea service Srl Lucca. Per partecipare all’incontro su Google Meet: Cessione del credito. Sconto in fattura. Proviamo insieme a capirne di più clicca qui.

