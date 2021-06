Fratelli d’Italia: “Inopportuna la firma per Raspini della garante per l’infanzia: si dimetta”

“Inopportuno che Elena Baroni la nuova garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza abbia sottoscritto l’appello a Raspini sindaco”. Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Lucca a seguito del documento a sostegno della candidatura a sindaco di Lucca di Francesco Raspini firmato dalla stessa Elena Baroni e pubblicato nei giorni scorsi.

“Questo fatto – aggiunge il gruppo consiliare del partito di Giorgia Meloni – è avvenuto un minuto dopo essere stata eletta dal consiglio comunale di Lucca in un ruolo delicato visto il compito che dovrà svolgere. Ovvero controllare e intervenire sulla piena attuazione della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della convenzione Onu sui diritti del fanciullo, nonché vigilare sull’applicazione di quanto stabilito dalle altre convenzioni internazionali e dalle norme nazionali, in particolare dal programma Unicef Città amiche dei bambini e degli adolescenti“.

“Il buon senso – prosegue la nota del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – avrebbe voluto che una figura di riferimento per tutto il territorio sarebbe dovuta rimanere super partes. È vero che appoggiare pubblicamente la candidatura a sindaco di un rappresentante (Raspini) di un partito politico (Pd) non significa automaticamente far parte di quell’organismo politico, come specificato nelle condizioni ostative alla nomina, ma è anche pur vero che questa è la conferma che la stessa Baroni è persona di parte visto che in passato fu già eletta nel consiglio di circoscrizione e in consiglio provinciale per il Pd ed ha fatto parte delle segreterie locali del Pd occupandosi in prevalenza di scuola e cultura ed ha avuto anche la delega per le politiche dell’immigrazione nella segreteria territoriale del partito”.

“Auspichiamo quindi un passo indietro della stessa Elena Baroni – conclude la nota del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del comune di Lucca – e che il consiglio comunale possa tornare a votare per una figura di garanzia che sia realmente al di fuori degli schieramenti politici”.