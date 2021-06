‘Gamification’, al Caffè delle Mura il primo evento in presenza di LuccaFutura

Dopo una serie di eventi online che hanno toccato temi diversi e dato la possibilità di fruire di uno sguardo aperto sul mondo per osservare la nostra città da una prospettiva nuova e lungimirante, finalmente LuccaFutura dà appuntamento in presenza a tutta la cittadinanza con un incontro dedicato alla gamification, ossia all’uso di strategie ludiche all’interno di contesti che non hanno a che fare con il gioco.

L’appuntamento è venerdì (18 giugno) alle 21,15 al Caffè delle Mura. Sarà a ingresso libero e si svolgerà all’aperto, osservando tutte le norme previste per la sicurezza anticovid.

Nella città dei Comics, dove la dimensione del gioco riveste un ruolo fondamentale sia per il tessuto sociale che culturale ed economico, fra le proposte di LuccaFutura non poteva mancare un evento dedicato proprio al gioco.

Come possiamo accorciare le distanze tra governi e cittadini? È solo una delle domande a cui risponderanno Gianluca Sgueo – global professor alla New York University di Firenze, dal 2014 policy analist al Parlamento europeo e autore di numerose pubblicazioni sulla democrazia partecipativa, sulla rappresentanza di interessi e sull’innovazione nelle pubbliche amministrazioni – e Alessandro Capocchi, professore ordinario di economia aziendale all’università Bicocca di Milano, responsabile dell’international office della scuola di economia e statistica, co-fondatore dell’Osservatorio sulle nuove imprenditorialità dell’università Bicocca.

Portando sul tavolo la loro esperienza, dialogheremo sull’utilizzo di elementi mutuati dal gioco e di come meccanismi ludici risultino efficaci per avvicinare le persone, spiegare o sviluppare idee e progetti, comunicare attività o servizi, raggiungere obiettivi e sostenere comportamenti positivi, facendo leva sullo stimolo, sull’azione, sulla condivisione. Sempre più, infatti, sistemi a premi e incentivi, classifiche e molto altro rappresentano strumenti in grado di rendere il cittadino attivo e partecipe e non più quindi solo un fruitore passivo di informazioni.

Fra gli esempi virtuosi in materia di gamification, citati nel libro Ludocrazia di Gianluca Sgueo, la piattaforma Decide Madrid attraverso cui i cittadini di Madrid possono proporre idee relative alla propria città, discuterle e, se raggiunto un sostegno sufficiente, farle arrivare in consiglio comunale e il caso della Nasa che ha chiesto ai cittadini degli Stati Uniti di contribuire alla mappatura di alcuni asteroidi catalogando informazioni preziose in modo rapido e non dispendioso.

Per informazioni, è attiva la casella di posta luccafutura@gmail.com oppure è sempre possibile interagire con il gruppo attraverso la pagina Instagram luccafutura o la pagina Facebook LuccaFutura.