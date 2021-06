Costi Fissi, Zucconi (Fdi): “Imbarazzante il blocco della nostra proposta di legge”

“Fratelli d’Italia continuerà a battersi in tutte le sedi istituzionali per garantire un futuro alle micro e piccole imprese che sono il vero ossigeno della nostra economia”. Commenta così il deputato Riccardo Zucconi la proposta della maggioranza di togliere la Pdl sui costi fissi, voluta proprio dall’onorevole.

“E’ inaccettabile che sul nostro provvedimento volto a ridurre del 75% gli affitti commerciali, senza far perdere nulla ai proprietari grazie al contributo dello Stato, sia stato approvato dagli altri partiti un emendamento soppressivo in decima commissione – aggiunge -. In questa fase di grande difficoltà economica, a fronte di forti riduzioni dei fatturati causati dal Covid19 e da governi che non hanno saputo dare risposte a lavoratori e imprese, riconoscere la possibilità di rinegoziare il canone di locazione avrebbe rappresentato una grande opportunità per migliaia di aziende che sono sull’orlo del fallimento”.