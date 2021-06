Lavori in centro storico a Capannori, FdI: “Troppi posti auto cancellati”

Secondo alcuni cittadini proseguirebbero troppo lentamente i i lavori per la realizzazione della pista ciclbaile in centro storico a Capannori e sulla questione è interventuto il gruppo Fratelli d’Italia: “I lavori nel centro storico di Capannori vanno avanti troppo lentamente e stanno comportando, soprattutto nel parcheggio davanti alla farmacia Giannini, la cancellazione di diversi posti auto. Inoltre, i cordoli alti sono deleteri per le ruote delle auto, molti cittadini lamentano problemi alle proprie vetture”, dichiara il direttivo.

“I lavori stanno provocando enormi disagi alle attività commerciali già gravate dalla pandemia, scoraggiano chi vuole fare acquisti nel centro storico visto che si trovano ad affrontare le vie del paese operando slalom e gincane –fanno notare gli esponenti di Fratelli d’Italia di Capannori -. Invitiamo l’assessore ai lavori pubblici Del Carlo a porre rimedio, chiedendo un’accelerata dei lavori e sistemando questi cordoli pericolosi per auto e motocicli. Il rispetto per le attività commerciali e la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni pista ciclabile, quindi chiediamo un immediato intervento, di seguire i lavori in prima persona, mettendoci la faccia su eventuali errori, i cittadini non devono essere lasciati soli. La decisione della giunta comunale di realizzare piste ciclabili deve andare di pari passo con il rispetto della geografia e della storia di un paese”, conclude Fratelli d’Italia.