Raddoppio ferroviario Lucca-Pistoia, Montemagni (Lega): “Baccelli evasivo”

Ancora problemi riguardo il raddoppio ferroviario sulla linea Lucca-Pistoia. Sulla questione è intervenuta la capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni, chiedendo all’assessore Stefano Bacelli chiarimenti sulla situazione: “Nell’ambito dei lavori della competente commissione, abbiamo affrontato il tema dei rapporti con Trenitalia. In particolare abbiamo chiesto all’assessore Baccelli quale fosse la situazione riguardo alla problematica inerente il raddoppio ferroviario sulla ‘tormentata’ linea Lucca-Pistoia, Ebbene, il rappresentante della giunta ci è apparso abbastanza evasivo, praticamente rimandando ad un’altra occasione la trattazione della questione”, dichiara.

“In sintesi – sottolinea la rappresentante della Lega – i casi sono due: o non ci sono novità sostanziali sulla problematica, oppure l’assessore non era preparato sul tema. In entrambe le opzioni non vi sono comunque buone notizie per gli utenti; da parte nostra, riproporremo l’importante tematica in una delle prossime riunioni, confidando che, in quell’occasione, il nostro interlocutore sia più informato sui fatti”.