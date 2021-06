Cavirani (Lega): “Per Massarosa candidato con carisma, competenza e leadership adeguata”

“Voglio chiarire fin da subito che la Lega non vuole essere tirata in ballo nel giro di valzer dei candidati sindaco”. Così Riccardo Cavirani, commissario provinciale della Lega di Lucca.

“Al momento – dice – non è stata fatta nessuna valutazione con gli alleati e tanto meno sono stati avanzanti nomi o candidature. La Lega farà le proprie proposte nelle sedi opportune, valutando profili che abbiano carisma, competenza e leadership adeguata. Proprio per questo, a breve ci ritroveremo con le forze della coalizione di centrodestra per date il via alla macchina strategico-organizzativa dell’importante sfida che ci aspetta di qui a ottobre”.

“Ovviamente chiunque si sia mosso o abbia agito per far cadere la precedente amministrazione – conclude Cavirani – non avrà spazio nelle nostre liste, perché mai come in questo momento gli elettori hanno bisogno di coerenza e soprattutto di chiarezza”.